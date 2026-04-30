الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد إنبي بمسابقة الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد إنبي مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري.

ويقود أمين عمر تحكيم مباراة بيراميدز وإنبي، ويعاونه محمود أبو الرجال، ومحمد عاطف الزناري، وهشام القاضي حكما رابعا.

ويتواجد علاء صبري على تقنية الفيديو، ويعاونه عمرو الشناوي.

أمين عمر سيقود المباراة الرابعة تحكيميا لبيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم.

وأدار أمين عمر 3 مباريات لبيراميدز ضد الإسماعيلي وطلائع الجيش والبنك الأهلي، وفاز بيهم بيراميدز جميعا.

فيما لم يدر أمين عمر أي مباراة لنادي إنبي خلال منافسات هذا الموسم من الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل خلال الجولة الماضية ضد إنبي بدون أهداف، بينما خسر الأهلي من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.