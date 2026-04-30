الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 17:40

كتب : بسام أبو بكر

أمين عمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد إنبي بمسابقة الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد إنبي مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري.

ويقود أمين عمر تحكيم مباراة بيراميدز وإنبي، ويعاونه محمود أبو الرجال، ومحمد عاطف الزناري، وهشام القاضي حكما رابعا.

أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي ومودرن.. وعاشور للفيديو في مباراة الطلائع وكهرباء الإسماعيلية المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026 أمين عمر حكما لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز

ويتواجد علاء صبري على تقنية الفيديو، ويعاونه عمرو الشناوي.

أمين عمر سيقود المباراة الرابعة تحكيميا لبيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم.

وأدار أمين عمر 3 مباريات لبيراميدز ضد الإسماعيلي وطلائع الجيش والبنك الأهلي، وفاز بيهم بيراميدز جميعا.

فيما لم يدر أمين عمر أي مباراة لنادي إنبي خلال منافسات هذا الموسم من الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل خلال الجولة الماضية ضد إنبي بدون أهداف، بينما خسر الأهلي من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ "يجب إدراك حزن الجماهير".. الإسماعيلي يقرر إيقاف لاعبيه تذاكر مجانية لجماهير المحلة قبل مواجهة الإسماعيلي قائمة الأهلي - عودة الشناوي.. وانضمام الجزار وزيزو أمام الزمالك كرة يد - الرباعية.. الأهلي يتفادى المفاجآت ويحقق لقب كأس مصر على حساب الأولمبي طبيب عظام.. الألماني ماتياس يولنبيك حكما لقمة الأهلي والزمالك بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا 29 دقيقة | سعودي في الجول
رحل دون تحقيق أي انتصار.. الوداد يعلن إقالة باتريس كارتيرون 52 دقيقة | الوطن العربي
قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي ساعة | الدوري المصري
محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ ساعة | الدوري المصري
إسماعيلا سار يسجل الهدف الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر ساعة | الوطن العربي
