انتهت كرة يد - الأهلي (36)-(28) الأوليمبي.. نهائي كأس مصر

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لنهائي كأس مصر لكرة اليد بين الأهلي والأوليمبي.

وتأهل الأوليمبي للنهائي بعدما أقصى الزمالك، فيما تواجد الأهلي بالمباراة النهائية بفوزه على هليوبوليس.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية المباراة بتحقيق الأهلي كأس مصر لكرة اليد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 16-12

بداية المباراة بعد قليل.