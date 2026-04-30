طبيب عظام.. الألماني ماتياس يولنبيك حكما لقمة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك بقيادة الحكم الألماني ماتياس يولنبيك.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الجمعة الموافق 1 مايو في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

الحكم الألماني ماتياس يولنبيك الذي يعمل كطبيب عظام إلى جانب التحكيم لم يسبق له إدارة أي لقاء للأهلي أو الزمالك.

ونال ماتياس يولنبيك الشارة الدولية في عام 2025، وأدار هذا الموسم 25 مباراة.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالكامل كالتالي:

ماتياس يولنبيك: حكما للساحة

كريستيان جيتلمان: مساعد أول

جوناس فيكينماير: مساعد ثان

توبياس ريخيل: حكما رابعا

روبرت شرودر: حكم فيديو

هنريك برامليج: مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

من هو ماتياس يولنبيك؟

العمر: 39 عاما

إلى جانب التحكيم هو طبيب عظام متخصص

الظهور الأول في الدوري الألماني: 2020

الشارة الدولية: 2025

أدار هذا الموسم 25 مباراة بجميع المسابقات بواقع:

* 13 مباراة في الدوري الألماني

* مباراة واحدة في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

* مباراة في الدور الأول من كأس ألمانيا

* 5 مباريات في دوري الدرجة الثانية الألماني

* مباراة دولية ودية بين منتخبي هولندا وليتوانيا تحت 21 عاما

* مباراتان في تصفيات كأس أوروبا تحت 21 عاما

* مباراتان في تصفيات كأس أوروبا تحت 19 عاما.