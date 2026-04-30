بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 15:36

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى الشهدي - حكم

يجرى الحكم مصطفى الشهدي جراحة الرباط الصليبي، يوم الاثنين المقبل، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي هذا القرار الطبي بعدما أثبتت الفحوص والأشعة النهائية إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

بالإضافة إلى جزع في الرباط الداخلي للركبة، مما يستوجب التدخل الجراحي لبدء رحلة العلاج والتعافي.

وتعرض الشهدي لهذه الإصابة القوية خلال إدارته لمواجهة مودرن سبورت والجونة في إطار منافسات الدوري المصري، حيث سقط مصاباً ولم يتمكن من إكمال اللقاء.

ومن جانبه، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على توفير الرعاية الطبية الفائقة، ومتابعة حالتة الحكم الصحية ، لضمان عودته للملاعب في أفضل حال، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الجراحة، وما يعقبها من تأهيل.

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وقام الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الحالي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.

كما احتسب 7 ركلات جزاء.

