منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم منع وفده من دخول كندا قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الوفد، الذي ضم رئيسه مهدي تاج، تم منعه من دخول البلاد في مطار تورونتو بيرسون، رغم امتلاكه تأشيرات رسمية لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أن الوفد تعرض لما وصفه بـ"سلوك غير مقبول" من مسؤولي الهجرة، قبل أن يضطر للعودة إلى تركيا على أول رحلة متاحة.

وكان من المقرر أن يحضر الوفد اجتماع كونجرس فيفا، الذي يضم ممثلي 211 اتحادا، تمهيدا لانطلاق كأس العالم يوم 11 يونيو، والتي تستضيفها كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

في المقابل، أكدت أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا أن منع الدخول حدث "بشكل غير مقصود"، مشيرة إلى أن القرار قد يكون نتيجة إلغاء تصريح الدخول.

بينما تم توضيح أن القوانين الكندية تمنع دخول أي شخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية في كندا منذ عام 2024.

كما أشار مركز راؤول فالنبرج لحقوق الإنسان إلى أن مهدي تاج حصل على استثناء خاص لدخول كندا لحضور فعالية فيفا.

ويأتي ذلك رغم أن ارتباطه بالحرس الثوري كان يمنعه من الدخول بشكل طبيعي.