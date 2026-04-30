كارتيرون: طبيعي أن يمر أي فريق بفترات صعبة.. وهدفي التتويج بالدوري رغم النتائج

الخميس، 30 أبريل 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الوداد

أعرب باتريس كارتيرون مدرب الوداد عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام يعقوب المنصور متذيل ترتيب الدوري المغربي.

وواصل الوداد تعثره في الدوري المغربي للمباراة الخامسة على التوالي تحت قيادة باتريس كارتيرون.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات صحفية: "شيء طبيعي أن يمر أي فريق بفترات صعبة، لكني متأكد أننا سنخرج من هذه الأزمة رغم الإحباط الذي نشعر به جميعا لأننا لم نسجل بعد النتائج المأمولة".

الخامسة دون انتصار.. الوداد يخسر بقيادة كارتيرون من متذيل ترتيب الدوري المغربي بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي مصري يشارك مع الوداد المغربي في سباق التأهل لكأس العالم بلعبة FC26 كارتيرون مدربا للوداد المغربي

وشدد "سبق وأن عشت مثل هذه الوضعية، وسنعمل للخروج منها وتطوير الأداء".

واختتم كارتيرون تصريحاته "أؤكد مجددا هدفي هو التتويج بلقب الدوري رغم النتائج الأخيرة".

وسقط الوداد على ملعبه بالخسارة من يعقوب المنصور متذيل ترتيب الدوري المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة لباتريس كارتيرون مع الفريق دون أي يحقق أي انتصار.

وتجمد رصيد الوداد عند 31 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن نقطة بركان الذي يلعب اليوم الخميس.

وابتعد الوداد بذلك عن قمة الترتيب بفارق 6 نقاط.

ورفع يعقوب المنصور رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

ويعتبر ذلك هو الانتصار الثاني ليعقوب المنصور من 17 مباراة خاضهم الفريق.

وخسر الوداد بذلك ثلاث مباريات في آخر 5 خاضهم بينما تعادل مرتين.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام نهضة الزمامرة مساء يوم الأحد.

انتهت الدوري السعودي - النصر (2)-(0) أهلي جدة.. العالمي يبتعد في القمة زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى ربيعة يشارك في فوز العين أمام البطائح والابتعاد بصدارة الدوري الإماراتي خلفا لـ رينارد.. جورجيوس دونيس مدربا لـ السعودية حتى 2027 حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026 الاتحاد الآسيوي يرفض إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني
موندو ديبورتيفو: معسكر تحضيري لـ برشلونة في إنجلترا ووديتان بكينيا والمغرب 29 ثاتيه | الكرة الأوروبية
الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي 18 دقيقة | الدوري المصري
ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة يد - الأهلي (16)-(12) الأولمبي.. نهائي كأس مصر 54 دقيقة | كرة يد
طبيب عظام.. الألماني ماتياس يولنبيك حكما لقمة الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا 2 ساعة | في المونديال
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
