هسبورت: كالمار يدرس بجدية تفعيل بند شراء أشرف داري

يدرس نادي كالمار السويدي تفعيل بند شراء عقد أشرف داري من الأهلي.

أشرف داري النادي : كالمار الأهلي

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كالمار على سبيل الإعارة.

وكشف موقع هسبورت المغربي أن نادي كالمار السويدي يدرس بجدية تفعيل بند شراء عقد أشرف داري من الأهلي.

ويأتي ذلك بعدما فرض اللاعب نفسه أساسيا في تشكيل الفريق وتجاوز مشاكله البدنية بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى انسجام أشرف داري سريعا مع الدوري السويدي وخوض 5 مباريات في الدوري بينهم 4 لمدة 90 دقيقة كاملة.

ويأتي كالمار في المركز الثالث عشر عقب مرور 5 جولات برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مقاعد الهبوط.

ويلعب كالمار مباراته المقبلة أمام سيريوس متصدر الدوري السويدي بـ 13 نقطة.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية وانضم إلى كالمار معارا حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.