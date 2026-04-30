هسبورت: كالمار يدرس بجدية تفعيل بند شراء أشرف داري

الخميس، 30 أبريل 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

يدرس نادي كالمار السويدي تفعيل بند شراء عقد أشرف داري من الأهلي.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كالمار على سبيل الإعارة.

وكشف موقع هسبورت المغربي أن نادي كالمار السويدي يدرس بجدية تفعيل بند شراء عقد أشرف داري من الأهلي.

أخبار متعلقة:
جيسوس: أهلي جدة يحتاج لمعرفة كيف يفوز في المباريات كرة طائرة - نهاية مشاركته في إفريقيا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة

ويأتي ذلك بعدما فرض اللاعب نفسه أساسيا في تشكيل الفريق وتجاوز مشاكله البدنية بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى انسجام أشرف داري سريعا مع الدوري السويدي وخوض 5 مباريات في الدوري بينهم 4 لمدة 90 دقيقة كاملة.

ويأتي كالمار في المركز الثالث عشر عقب مرور 5 جولات برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مقاعد الهبوط.

ويلعب كالمار مباراته المقبلة أمام سيريوس متصدر الدوري السويدي بـ 13 نقطة.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية وانضم إلى كالمار معارا حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج الزمالك: لا نعلم سبب افتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة.. والاختلاف ظاهرة صحية القسط الثالث من صفقة بيزيرا.. الكشف عن سبب القضية 15 في إيقاف قيد الزمالك خبر في الجول - راتب 4 أشهر.. الأهلي يتحرك لفسخ تعاقد توروب بعد نهاية الدوري القضية 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات مران الزمالك - تدريبات علاجية لعمر جابر.. وتعليمات خاصة لمواجهة الأهلي
بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي 31 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا 50 دقيقة | في المونديال
مانشستر يونايتد يجدد عقد كوبي ماينو حتى 2031 ساعة | الدوري الإنجليزي
نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كارتيرون: طبيعي أن يمر أي فريق بفترات صعبة.. وهدفي التتويج بالدوري رغم النتائج 2 ساعة | الوطن العربي
بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإفريقي يعلن اتفاق أعضاء "كاف" بالإجماع على دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه 3 ساعة | الكرة الإفريقية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
