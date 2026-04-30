إيمري: لا أفكر في مستقبلي.. ومطالبون بالوصول إلى أبعد نقطة

الخميس، 30 أبريل 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

يضع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا كامل تركيزه على مواجهة نوتنجام فورست بالدوري الأوروبي.

ويلعب أستون فيلا ضد نوتنجام مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

قال أوناي إيمري في تصريحات للصحفيين: "مستقبلي مع أستون فيلا؟ لا أفكر كثيرا في ذلك، تركيزي منصب على الحاضر. لكن إذا توقفت للحظة، فسأدرك مدى تميز الموسم الذي نعيشه".

أخبار متعلقة:
إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام بعد 20 يوما من إصابته.. بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد إيمري تشان أوناي إيمري: تشيلسي قدّم مباراة رائعة.. ونمر بلحظة سيئة الرباط الصليبي يضرب إيمري تشان

وأضاف "الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي إنجاز كبير، وكذلك منافستنا في الدوري الإنجليزي، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أننا مطالبون بمواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة".

وسيلعب الفائز من أستون فيلا ضد نوتنجام فورست، أمام الفائز من سبورتنج براجا ضد فرايبورج الألماني.

يذكر أن أستون فيلا تعادل منذ أيام مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف أستون فيلا موريلو مدافع نوتنجهام فورست بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز هدف فورست نيكو ويليامز.

وبهذا التعادل أصبح أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 55 نقطة ورفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 33 في المركز 16.

أستون فيلا الدوري الأوروبي أوناي إيمري
نرشح لكم
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة إسماعيلا سار يسجل الهدف الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر سكاي: بايرن يتحرك لتجديد عقد نوير.. ومحادثات أولية دون اتفاق ليس من بينهم صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي دي لا فوينتي: نخشى الإصابات قبل المونديال.. وهدفنا الأول الوصول للنهائي موندو ديبورتيفو: معسكر تحضيري لـ برشلونة في إنجلترا ووديتان بكينيا والمغرب
أخر الأخبار
اسكواش - رباعي مصري في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت ساعة | كرة طائرة
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا 2 ساعة | سعودي في الجول
رحل دون تحقيق أي انتصار.. الوداد يعلن إقالة باتريس كارتيرون 2 ساعة | الوطن العربي
قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
/articles/528221/إيمري-لا-أفكر-في-مستقبلي-ومطالبون-بالوصول-إلى-أبعد-نقطة