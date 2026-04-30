إيمري: لا أفكر في مستقبلي.. ومطالبون بالوصول إلى أبعد نقطة

يضع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا كامل تركيزه على مواجهة نوتنجام فورست بالدوري الأوروبي.

ويلعب أستون فيلا ضد نوتنجام مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

قال أوناي إيمري في تصريحات للصحفيين: "مستقبلي مع أستون فيلا؟ لا أفكر كثيرا في ذلك، تركيزي منصب على الحاضر. لكن إذا توقفت للحظة، فسأدرك مدى تميز الموسم الذي نعيشه".

وأضاف "الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي إنجاز كبير، وكذلك منافستنا في الدوري الإنجليزي، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أننا مطالبون بمواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة".

وسيلعب الفائز من أستون فيلا ضد نوتنجام فورست، أمام الفائز من سبورتنج براجا ضد فرايبورج الألماني.

يذكر أن أستون فيلا تعادل منذ أيام مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف أستون فيلا موريلو مدافع نوتنجهام فورست بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز هدف فورست نيكو ويليامز.

وبهذا التعادل أصبح أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 55 نقطة ورفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 33 في المركز 16.