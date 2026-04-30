لا جازيتا: إنتر يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيكاريو.. وعقبة تهدد الصفقة

توصل نادي إنتر لاتفاق مبدئي مع جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام لكن هناك عقبة تهدد الفريق.

ويخطط إنتر لتعزيز مركز حراسة المرمى في نهاية موسم 2025-2026، خاصة مع انتهاء عقد الحارس الحالي يان سومر في يونيو المقبل وعدم وجود نية واضحة لتمديد عقده رغم بلوغه 37 عاما.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مبدئي مع حارس توتنام وفيكاريو بشأن البنود الشخصية، لكن الصفقة ما زالت تواجه عقبتين رئيسيتين قبل إتمامها.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن الاتفاق المبدئي بين إنتر ومعسكر فيكاريو يشمل مدة العقد والراتب المستقبلي، رغم عدم الكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة.

لكن العقبة الأولى أمام إنتر تتمثل في التوصل لاتفاق مع توتنام بشأن قيمة الصفقة، حيث تتراوح التقديرات بين 15 و20 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن موقف توتنام قد يتغير في حال هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بنهاية الموسم، خاصة أن الفريق يحتل حاليا مراكز الهبوط بفارق نقطتين عن منطقة الأمان مع تبقي 4 مباريات.

أما العقبة الثانية فتتعلق بمستقبل الحارس الإسباني خوسيب مارتينيز، الذي يرغب في الحصول على فرصة مشاركة أساسية بعد أداء جيد في فترات ظهوره المحدودة مع الفريق.

ويرى إنتر أن مارتينيز يمتلك إمكانيات كبيرة، لكن اللاعب نفسه يرغب في لعب دور أساسي الموسم المقبل سواء داخل النادي أو بالرحيل عن الفريق.