تقرير: إنتر يخطط لتمديد عقد ديماركو على مرحلتين

الخميس، 30 أبريل 2026 - 10:39

كتب : FilGoal

فيديريكو ديماركو - إنتر

يسعى نادي إنتر لتأمين استمرار فيديريكو ديماركو لاعب الفريق لأطول فترة ممكنة.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع إنتر حتى صيف 2027، ما يعني دخوله العام الأخير من عقده مع بداية سوق الانتقالات المقبل.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن إنتر يخطط لتفعيل بند تمديد عقد فيديريكو ديماركو، قبل التفاوض لاحقا على تمديد إضافي قد يبقيه داخل النادي حتى عام 2030.

وبحسب التقرير، فإن إنتر يمتلك خيار تمديد العقد لمدة عام إضافي حتى صيف 2028، وهو ما يخطط النادي لتفعيله خلال الفترة المقبلة.

ومن ثم، يسعى النادي الإيطالي لتمديد جديد لمدة عامين إضافيين حتى 2030، مع توقع زيادة في راتبه الحالي الذي يبلغ نحو 4 ملايين يورو سنويا بعد الضرائب.

وتؤكد المصادر أن الطرفين يرغبان في مواصلة التعاون خلال السنوات المقبلة، في ظل الدور المهم الذي يلعبه اللاعب داخل الفريق.

ويقدم فيديريكو ديماركو موسما مميزا مع إنتر في 2025-2026، حيث ساهم بشكل كبير في تصدر الفريق للدوري الإيطالي.

وساهم ديماركو في صناعة 16 هدفا هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي التاريخي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك مع وجود بعض التقارير التي تشير إلى وصوله إلى 17 تمريرة حسب اختلاف الإحصائيات.

