سيميوني: أمامنا تحد استثنائي في لندن وسنقدم كل ما لدينا للتأهل إلى النهائي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 10:29

كتب : FilGoal

تحدث دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن تعادل فريقه أمام أرسنال، مشددا على صعوبة مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لن أعلق أبدا على آراء زملائي".

أخبار متعلقة:
جيوكيريس: اللعب أمام جماهيرنا سيكون مختلفا.. وأتلتيكو مدريد استحق التعادل فى لقاء ركلات الجزاء.. التعادل يسيطر على مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال ويؤجل الحسم ذا أثلتيك: على غرار زيدان.. كروس يعود إلى ريال مدريد قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال

وكان ذلك ردا على تصريحات ميكيل أرتيتا بشأن ركلة الجزاء.

وتحدث عن أجواء اللقاء: "الأجواء كانت رائعة، لا أتذكر كثيرا مثل هذا الدعم في بداية المباراة. كان أمرا مذهلا وهدية للفريق".

وأضاف "الشوط الأول كان هادئا، مع فرصة لنا وأخرى لهم. في الشوط الثاني تحسنا بشكل أكبر، وظهر عليهم الإرهاق بسبب كثرة المباريات".

وواصل "كنا قريبين من التقدم، لكن حارسهم قدم تصديات جيدة، وأحد المدافعين أبعد كرة من جريزمان".

وشدد على صعوبة المواجهة المقبلة "أمامنا تحد استثنائي في لندن على ملعب أرسنال، وسنذهب لنلعب بكل ما لدينا".

وتطرق للحديث عن ركلات الجزاء "في نصف نهائي دوري الأبطال، يجب أن تكون الركلة واضحة. تقنية الفيديو منحتنا ركلة جزاء، وأحيانا تعطيك وأحيانا تحرمك".

واختتم سيميوني تصريحاته "لا أتخيل غياب أي لاعب عن مباراة الثلاثاء. جوليانو تعرض لكدمة، وجوليان كذلك، وسورلوث يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية."

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب الإمارات في لندن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ، أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

نرشح لكم
أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب جيوكيريس: اللعب أمام جماهيرنا سيكون مختلفا.. وأتلتيكو مدريد استحق التعادل جريزمان: أتمنى التأهل لنهائي دوري الأبطال.. ولعبنا بحماس أكبر في الشوط الثاني كوكي: دخلنا في أجواء المباراة متأخرًا.. ودفاع أرسنال قوي جدا فى لقاء ركلات الجزاء.. التعادل يسيطر على مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال ويؤجل الحسم انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(1) أرسنال.. تعادل عادل التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد يجدد عقد كوبي ماينو حتى 2031 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل ساعة | الدوري الإنجليزي
كارتيرون: طبيعي أن يمر أي فريق بفترات صعبة.. وهدفي التتويج بالدوري رغم النتائج ساعة | الوطن العربي
هسبورت: كالمار يدرس بجدية تفعيل بند شراء أشرف داري ساعة | الدوري المصري
بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإفريقي يعلن اتفاق أعضاء "كاف" بالإجماع على دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أشلي يونج يعلن اعتزاله في عمر الـ40 عاما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إصابة نيكو جونزاليس تعطل بند الشراء الإجباري 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
