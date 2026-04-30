سيميوني: أمامنا تحد استثنائي في لندن وسنقدم كل ما لدينا للتأهل إلى النهائي

تحدث دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن تعادل فريقه أمام أرسنال، مشددا على صعوبة مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لن أعلق أبدا على آراء زملائي".

وكان ذلك ردا على تصريحات ميكيل أرتيتا بشأن ركلة الجزاء.

وتحدث عن أجواء اللقاء: "الأجواء كانت رائعة، لا أتذكر كثيرا مثل هذا الدعم في بداية المباراة. كان أمرا مذهلا وهدية للفريق".

وأضاف "الشوط الأول كان هادئا، مع فرصة لنا وأخرى لهم. في الشوط الثاني تحسنا بشكل أكبر، وظهر عليهم الإرهاق بسبب كثرة المباريات".

وواصل "كنا قريبين من التقدم، لكن حارسهم قدم تصديات جيدة، وأحد المدافعين أبعد كرة من جريزمان".

وشدد على صعوبة المواجهة المقبلة "أمامنا تحد استثنائي في لندن على ملعب أرسنال، وسنذهب لنلعب بكل ما لدينا".

وتطرق للحديث عن ركلات الجزاء "في نصف نهائي دوري الأبطال، يجب أن تكون الركلة واضحة. تقنية الفيديو منحتنا ركلة جزاء، وأحيانا تعطيك وأحيانا تحرمك".

واختتم سيميوني تصريحاته "لا أتخيل غياب أي لاعب عن مباراة الثلاثاء. جوليانو تعرض لكدمة، وجوليان كذلك، وسورلوث يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية."

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب الإمارات في لندن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ، أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.