مواعيد مباريات الخميس 30 أبريل 2026.. دوري المحترفين وكأس اليد وإفريقيا للطائرة

الخميس، 30 أبريل 2026 - 09:58

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - كرة يد

يشهد اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري المحترفين

تنطلق الجولة 32 من المسابقة وتستمر المنافسة على خطف بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز بعدما ضمن القناة تأهله رسميا.

وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرا.

ويواجه أبو قير للأسمدة فريق لافيينا، بينما يستضيف القناة فريق أسوان.

أما بترول أسيوط فيستضيف راية، ويستضيف مسار فريق بروكسي.

كرة يد

تستضيف صالة حسن مصطفى نهائي كأس مصر لكرة اليد بين فريقي الأهلي والأولمبي.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

ويسبق المباراة مواجهة بين الزمالك وهليوبوليس لتحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

كرة طائرة

تنطلق منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية والمقامة في رواندا.

ويلعب بتروجت أمام ميناء دوالا الكاميروني في تمام السابعة مساء.

بينما الأهلي يواجه الفتح الرباطي في تمام التاسعة مساء.

وحال تأهل ممثلي مصر ستكون مواجهة نصف النهائي مصرية بين الفريقين.

كأس الجزائر

يلعب اتحاد العاصمة نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد في تمام السادسة مساء.

ويستعد اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك بعد 9 أيام في نهائي الكونفدرالية.

الدوري التونسي

يستضيف الترجي فريق الصفاقسي في قمة الجولة بالدوري التونسي.

وينطلق اللقاء في الخامسة والنصف مساء.

الدوري المغربي

يحل الرجاء ضيفا على الجيش الملكي في تمام التاسعة مساء بقمة الجولة من المسابقة.

بينما يستضيف نهضة بركان فريق الكوكب المراكشي.

الأهلي كرة يد بطولة أفريقيا
التعليقات
/articles/528215/مواعيد-مباريات-الخميس-30-أبريل-2026-دوري-المحترفين-وكأس-اليد-وإفريقيا-للطائرة