جيسوس: أهلي جدة يحتاج لمعرفة كيف يفوز في المباريات

الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

أوضح جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي أن فريق أهلي جدة يحتاج لمعرفة كيف يفوز في المباريات.

وانتصر النصر مع أهلي جدة بنتيجة 2-0 ليقترب خطوة صوب التتويج بلقب الدوري السعودي.

وقال المدير الفني لـ النصر السعودي خلال المؤتمر الصحفي: "أهنئ أهلي جدة بلقب أبطال آسيا النخبة، الفريق الوحيد الذي فاز بهذه البطولة، وهو أمر مهم للسعوديين، لكن لاعبي الأهلي يحتاجون إلى أن يعرفوا كيف يفوزون في المباريات، هذا ما أريد قوله".

وأَضاف "تتبقى لنا مباريات، وأطلب من اللاعبين إكمال العمل، قدمنا اليوم مباراة تكتيكية ولم نصنع الكثير من الفرص".

وردا على تحقيق 20 انتصارا متتاليا للنصر قال: "فزت أيضا في 34 مباراة متتالية مع الهلال، وأنا معتاد على الانتصارات المتتالية وتحقيق الأرقام القياسية".

وأتم "حققت بطولات دوري في آخر جولة، وخسرت البعض في المباراة الأخيرة، لم نفز بشيء حتى الآن".

وينفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، فيما يلاحقه الهلال بـ 71 نقطة من 29 مباراة.

أما الأهلي فبقي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

