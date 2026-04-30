أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب

عبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن غضبه لإلغاء ركلة جزاء إيبيريشي إيزي لاعب الفريق بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو أمام أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة TNT Sport: "بعد العودة إلى غرفة الملابس، والتحدث مع اللاعبين ومراجعة لقطة ركلة الجزاء، أشعر بخيبة أمل كبيرة وانزعاج، لأن القرار كان مخالفا للقواعد وغير مسار المواجهة، أنا غاضب ومحبط للغاية".

وواصل "أرى أن أول ركلتي جزاء كانتا صحيحتين. في الدوري الإنجليزي ربما لم تكن أي منهما لتحتسب، لكن في دوري الأبطال تحتسب".

وعن مستوى الفريق قال: "لم يعجبني بداية الشوط الثاني، لكنني أعجبت أكثر بآخر 15 إلى 20 دقيقة".

وأتم "نحن معتادون على اللعب كل ثلاثة أيام. يوم السبت سنسافر، ثم سنخوض المباراة المقبلة".

وسجل هدف أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، بينما سجل هدف أرسنال فيكتور جيوكيريس.

ووصل الفريقان للتعادل الثاني فيما بينهم في تاريخ المواجهات.

ويتأجل حسم التأهل لنهائي أبطال أوروبا لمباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات.