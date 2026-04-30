جيوكيريس: اللعب أمام جماهيرنا سيكون مختلفا.. وأتلتيكو مدريد استحق التعادل

يرى فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال، أن مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد ستختلف عن مواجهة الذهاب.

وتعادل أرسنال خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جيوكيريس في تصريحات لقناة TNT sports عقب المباراة: "سيطرنا على مجريات المباراة بشكل جيد في الشوط الأول، وسنحت لنا عدة فرص جيدة للتسجيل، ونجحنا في استغلال إحداها."

وأكمل "في الشوط الثاني، بدأوا المباراة بشكل أفضل بكثير، وربما استحقوا تسجيل هدف في النهاية."

وأضاف "في الدقائق الأخيرة، أعتقد أننا حصلنا على بعض الفرص، لكن بشكل عام، كانت مباراة صعبة، ولكن ما زال هناك مباراة الإياب."

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.

وتابع مهاجم أرسنال "نعلم أن اللعب على أرضنا، أمام جماهيرنا، سيكون مختلفاً بالتأكيد."

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب الإمارات في لندن.

وأتم جيوكيريس "علينا فقط أن نؤدي واجبنا، وأن نكون في أفضل حالاتنا، لنخوض مباراة جيدة على أرضنا."

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ، أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.