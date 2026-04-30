كوكي: دخلنا في أجواء المباراة متأخرًا.. ودفاع أرسنال قوي جدا

اعترف كوكي قائد فريق أتلتيكو مدريد، بقوة فريق أرسنال بعد لقائهما في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كوكي في تصريحات عبر "موفيستار" بعد المباراة: "بذلنا قصارى جهدنا.. دخلنا في أجواء المباراة متأخرًا، وأتيحت لنا فرص للفوز."

وأكمل "كل شيء سيتوقف على مباراة الإياب."

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب الإمارات في لندن.

وأضاف قائد أتلتيكو "دفاع أرسنال قوي جداً ولديهم مهاجمون سريعون للغاية."

وأتم "لقد فشلنا في حسم المباراة بالفرص التي أتيحت لنا."

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ، أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.