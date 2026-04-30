ديميرال غاضبا: هذا عار.. إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء

الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

ديميرال - أهلي جدة

صب ميري ديميرال لاعب أهلي جدة غضبه بعد الخسارة من النصر بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 30 من الدوري السعودي.

وخسر الأهلي من النصر وتقلصت حظوظه في المنافسة على لقب الدوري قبل 4 جولات على النهاية.

وشوهد الدولي التركي وهو يرفع الميدالية الذهبية لدوري آسيا للنخبة في وجه جماهير النصر عقب الخسارة في أرض الملعب.

وأثناء مرور ديميرال بالمنطقة الصحفيين عقب اللقاء صرّح قائلا: "هذه سمعة الدوري، تفقدوا الكدمات في قدمي، إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء، والله هذا عار".

وأضاف "الحمد لله الأهلي يفوز في أرض الملعب بدون مساعدة دائما، وفخورون بأننا الأهلي".

وسبق أن صرّح كريستيانو رونالدو معلقا: "الكثير من اللاعبين يشكون، وهذا ليس جيدا للدوري، نحن نلعب كرة قدم وليست حرب."

وأضاف "سأتحدث في نهاية الموسم، لأنني رأيت الكثير من الأشياء السلبية، يجب أن نعطي نموذج للعالم."

وينفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، فيما يلاحقه الهلال بـ 71 نقطة من 29 مباراة.

أما الأهلي فبقي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

