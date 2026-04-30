كرة يد - بمشاركة محمد علي.. لشبونة يتعادل أمام ألبورج في أبطال أوروبا
الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:20
كتب : FilGoal
شارك محمد علي في تعادل فريقه سبورتنج لشبونة أمام ألبورج الدنماركي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بالتعادل 31-31 بين الفريقين في البرتغال.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الدنمارك يوم 6 مايو المقبل.
وشارك محمد علي في بداية المباراة قبل أن يتم استبداله بعدما استقبل 10 أهداف.
وكان اللقاء متكافئا بين الفريقين وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 16-16 واستمر التعادل نهاية المباراة.
ويلعب اليوم الخميس فريق فيزبريم بقيادة الرباعي المصري أمام فوكس برلين الألماني.
ويضم فيزبريم الرباعي يحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل.
ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أربعة فرق إلى المربع الذهبي.
