رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط

الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:10

كتب : FilGoal

محمد رائف

يأمل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في إلغاء الهبوط هذا الموسم واستمرار الفريق في الدوري.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وقال محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي عبر قناة مودرن: "الجميع لديه رغبة في عدم هبوط الإسماعيلي، ولدينا رغبة ملحة في استمرار الفريق".

الإسماعيلي: نطالب بإلغاء الهبوط والنادي بتاريخه وجماهيره يستحق فرصة ثانية بعد 178 يوما دون فوز.. الإسماعيلي يصعق بتروجت بهدف قاتل ويحيي آماله في البقاء الـ76 هذا الموسم.. طرد النبريص مهاجم الإسماعيلي أمام مودرن سبورت رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تتخطى الـ200 مليون.. و3 خطوات للتخلص منها

وشدد "الجماهير شيء أساسي، ونتمسك بتواجدنا في الدوري وكل محبي الكرة المصرية يعلمون أن المسابقة بدون الأندية الجماهيرية ستكون بدون طعم".

وتابع "بكل الأوجه الممكنة، لدينا رغبة ملحة في الاستمرار بالدوري، سواء كان داخل المستطيل الأخضر والتركيز في باقي المباريات".

وأضاف "لا يوجد طلب رسمي تم تقديمه من أجل إلغاء الهبوط لكنها رغبة شعبية وجماهيرية والتمسك باستمرار الإسماعيلي".

واختتم محمد رائف تصريحاته "مجلس إدارة الإسماعيلي يجتمع السبت المقبل لمناقشة كل الأمور المطروحة سواء بتقدم طلب رسمي من عدمه".

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 في المركز الأخير بجدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب مركز لتفادي الهبوط.

نرشح لكم
بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج الزمالك: لا نعلم سبب افتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة.. والاختلاف ظاهرة صحية القسط الثالث من صفقة بيزيرا.. الكشف عن سبب القضية 15 في إيقاف قيد الزمالك خبر في الجول - راتب 4 أشهر.. الأهلي يتحرك لفسخ تعاقد توروب بعد نهاية الدوري القضية 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات مران الزمالك - تدريبات علاجية لعمر جابر.. وتعليمات خاصة لمواجهة الأهلي دجلة يحقق فوزا كبيرا على الاتحاد برباعية.. وتعادل سلبي بين طلائع الجيش ومودرن حمدي زكي يخطف نقطة في +90 لـ حرس الحدود من أرض الجونة
أخر الأخبار
كرة يد - بمشاركة محمد علي.. لشبونة يتعادل أمام ألبورج في أبطال أوروبا 3 دقيقة | كرة يد
رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط 12 دقيقة | الدوري المصري
فى لقاء ركلات الجزاء.. التعادل يسيطر على مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال ويؤجل الحسم 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج 35 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة 43 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك: لا نعلم سبب افتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة.. والاختلاف ظاهرة صحية 47 دقيقة | الدوري المصري
1000 هدف.. النصر يعزز صدارته لـ الدوري السعودي بثنائية في شباك أهلي جدة 49 دقيقة | سعودي في الجول
القسط الثالث من صفقة بيزيرا.. الكشف عن سبب القضية 15 في إيقاف قيد الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
