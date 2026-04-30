رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط

يأمل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في إلغاء الهبوط هذا الموسم واستمرار الفريق في الدوري.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وقال محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي عبر قناة مودرن: "الجميع لديه رغبة في عدم هبوط الإسماعيلي، ولدينا رغبة ملحة في استمرار الفريق".

وشدد "الجماهير شيء أساسي، ونتمسك بتواجدنا في الدوري وكل محبي الكرة المصرية يعلمون أن المسابقة بدون الأندية الجماهيرية ستكون بدون طعم".

وتابع "بكل الأوجه الممكنة، لدينا رغبة ملحة في الاستمرار بالدوري، سواء كان داخل المستطيل الأخضر والتركيز في باقي المباريات".

وأضاف "لا يوجد طلب رسمي تم تقديمه من أجل إلغاء الهبوط لكنها رغبة شعبية وجماهيرية والتمسك باستمرار الإسماعيلي".

واختتم محمد رائف تصريحاته "مجلس إدارة الإسماعيلي يجتمع السبت المقبل لمناقشة كل الأمور المطروحة سواء بتقدم طلب رسمي من عدمه".

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 في المركز الأخير بجدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب مركز لتفادي الهبوط.