فى لقاء ركلات الجزاء.. التعادل يسيطر على مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال ويؤجل الحسم

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 23:59

كتب : عبد الرحمن شريف

ألفاريز - أتلتيكو مدريد

تعادل أتلتيكو مدريد مع أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، بينما سجل هدف أرسنال فيكتور جيوكيريس.

ووصل الفريقان للتعادل الثاني فيما بينهم في تاريخ المواجهات.

ويتأجل الحسم لمباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات.

وصف المباراة

أهدر بييرو هينكابي فرصة أولى لأرسنال في الدقيقة 6 مرت بجوار المرمى.

وسدد ألفاريز تسديدة صاروخية تصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال في الدقيقة 11.

وأضاع ألفاريز فرصة التقدم من جديد بعد مرور 30 دقيقة برأسية مرت فوق المرمى.

وحصل أرسنال على ضربة جزاء في الدقيقة 42 سددها جيوكيريس بنجاح في شباك يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وسدد ألفاريز مخالفة بطريقة مثالية لكنها مرت بسلام على شباك رايا مع بداية الشوط الثاني.

وأعلن الحكم ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 55 بعدما اصطدمت الكرة في يد مارتن أوديجارد قائد أرسنال وسددها ألفاريز بنجاح في شباك الجانرز.

وأهدر جريزمان هدف محقق بتسديدة اصطدمت بالقائم وعادت له من جديد سددها وتصدى لها جابرييل ماجالايش مدافع أرسنال.

واحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لصالح أرسنال في الدقيقة 78 لكن ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتعادل الفريقان وصل أرسنال أطول سلسلة لا هزيمة له في تاريخ مشاركاته بأبطال أوروبا، بعدما خاض 13 مباراة متتالية دون خسارة للمرة الثانية، وذلك بعد الفترة بين مارس 2005 وإبريل 2006.

ليتأجل حسم مقعد نهائي دوري أبطال أوروبا لمباراة الإياب على ملعب الإمارات الأسبوع المقبل لمعرفة الطرف الأول للنهائي القاري.

