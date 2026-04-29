بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة وبالتنسيق مع عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة، إيقاف المستحقات المالية للاعبي الفريق لحين تحسن النتائج.

ويأتي هذا القرار عقب خسارة الاتحاد أمام وادي دجلة اليوم الأربعاء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشدد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه بالتنسيق مع المشرف العام على الفريق، بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق مجددا.

وأوضح بيان الاتحاد أن ذلك القرار حتى يحقق آمال وطموحات جماهير النادي.

ودعا مجلس إدارة الاتحاد السكندري جماهير النادي للوقوف خلف فريقها ومساندته بقوة في هذه المرحلة الهامة من عمر مسابقة الدوري، إيمانا بأن دعم الجماهير هو الركيزة الأساسية لعبور التحديات وتحقيق الانتصارات.

وحقق وادي دجلة فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل فرانك بولي (2) وحمزة حسان وهشام محمد أهداف دجلة، فيما سجل فادي فريد هدف الاتحاد الوحيد.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 44 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.