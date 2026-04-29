رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة

عبر كرستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن عدم رضاه من الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام أهلي جدة.

وفاز النصر على حساب الأهلي بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عقب المباراة عبر قناة ثمانية: "الأهلي أحد أفضل الأندية في الدوري، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وخلقنا فرصا أكثر على المرمى."

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل لاعبو النصر هدفين عن طريق كرستيانو رونالدو في الدقيقة 76، وكينجسلي كومان في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة اشتباكات بين اللاعبين والجهازين الإداريين للفريقين أثناء وبعد المباراة.

وتعليقا على ذلك، رد رونالدو معلقا: "الكثير من اللاعبين يشكون، وهذا ليس جيدا للدوري، نحن نلعب كرة قدم وليست حرب."

وأضاف "سأتحدث في نهاية الموسم، لأنني رأيت الكثير من الأشياء السلبية، يجب أن نعطي نموذج للعالم."

وأتم حديثه ردا على إشارة جماهير أهلي جدة ولاعبيه برقم 2 في إشارة لتتويجهم ببطولتين لدوري أبطال آسيا، قائلاً "أنا حققت 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا."

وفاز كرستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بواقع 4 مع ريال مدريد، وبطولة مع مانشستر يونايتد.

وتوج الأهلي قبل أيام ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على حساب ماتشيدا الياباني في المباراة النهائية.

وينفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، فيما يلاحقه الهلال بـ 71 نقطة من 29 مباراة.

أما الأهلي فبقي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.