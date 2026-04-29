الزمالك: لا نعلم سبب افتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة.. والاختلاف ظاهرة صحية

نفى ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك ما يثار بشأن حدوث مشاجرة بين أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع.

ويلتقي الزمالك والأهلي الثامنة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، في إطار الجولة الخامسة لحساب مجموعة البطولة في الدوري.

وأبدى غريب اندهاشه مما أسماه بافتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة لفريق الزمالك.

وكشف ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عبر قناة مودرن: "مباراة القمة تشهد تحضير مختلف عن باقي المباريات نظرا لأهميتها وكونها مختلفة، واجتماع اليوم بقيادة حسين لبيب مر بمنتهى السلاسة والنظام، وما يحدث داخل أي مجموعة عمل من اختلاف وجهات نظر وهي ظاهرة صحية وطبيعية".

وشدد "ما يثار بشأن غلق غرف وغلق مبنى بسبب مشادة في الاجتماع غير صحيح، الاجتماع استغرق من ساعتين إلى ساعتين وربع الساعة بكامل الأعضاء الحاضرين ولم يرحل أي منهم حتى نهاية الاجتماع".

وتابع ماهر غريب "لا أعلم لماذا هذه الشوشرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك؟ قبل كل مباراة مهمة يتم افتعال مشاكل بهذا الشكل، وكان الله في عون الزمالك".

وكشف "غاب عن الاجتماع كل من محمد طارق وهاني برزي فقط".

واختتم ماهر غريب تصريحاته "بينما حضر بقية الأعضاء بالكامل وشهد الاجتماع عودة حسين لبيب بعد فترة العلاج".

وتعادل الزمالك سلبيا دون أهداف يوم الإثنين أمام إنبي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.