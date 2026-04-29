1000 هدف.. النصر يعزز صدارته لـ الدوري السعودي بثنائية في شباك أهلي جدة

اقترب النصر خطوة من التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 30 من المسابقة.

سجل هدفا النصر كل من كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان.

ووصل النصر لـ 1000 هدف في الدوري السعودي تاريخيا بفضل هدف الدولي الفرنسي.

كما وصل رونالدو للهدف رقم 970 في مسيرته ليصبح على بُعد 30 هدفا من الألفية.

وحافظ النصر على نظافة شباكه في 17 مباراة هذا الموسم منها 8 مباريات على أرضه، وكلاهما أعلى حصيلتين له في موسم واحد بالمسابقة.

ووصل النصر لـ 20 انتصار على التوالي في جميع المسابقات.

ورفع النصر رصيده لـ 79 نقطة من 30 مباراة في الصدارة، ويليه الهلال برصيد 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، فيما تقلصت حظوظ الأهلي في التتويج إذ ظل ثالثا برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.

وصف المباراة

تألق بينتو بقوة في الدقيقة 13 في التصدي لرأسية ميري ديميرال.

ورد عليه إدوارد ميندي بالتصدي لفرصة من رونالدو أبعدها بأطراف أصابعه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني تعرض جالينو للإصابة وخرج من أرض الملعب عبر سيارة الإسعاف.

واهتزت الشباك لأول مرة بفضل هدف رونالدو من رأسية بعد ركنية نفذها مواطنه البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 90 أطلق كينجسلي كومان تصويبة صاروخية لم يستطع الحارس السنغالي التصدي لها.

الوقت بدلا من الضائع شهدت مشادات بين لاعبي الفريقين بسبب التدخلات القوية خاصة من لاعبي الأهلي.

وبعدما أطلق الحكم صافرة النهاية اندلعت اشتباكات بين اللاعبين والإداريين من الناديين، لكن النصر يظل في الصدارة.