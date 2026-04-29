1000 هدف.. النصر يعزز صدارته لـ الدوري السعودي بثنائية في شباك أهلي جدة

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 23:33

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

اقترب النصر خطوة من التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 30 من المسابقة.

سجل هدفا النصر كل من كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان.

ووصل النصر لـ 1000 هدف في الدوري السعودي تاريخيا بفضل هدف الدولي الفرنسي.

تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي كومان: النصر يقدم موسما جيدا.. لكن علينا تقديم كل شيء لحصد الألقاب رغم البطاقات.. سيماكان ومارتينيز يخوضان النهائي الآسيوي مع النصر تقرير سعودي: سيزامل والده.. النصر يدرس تصعيد كريستيانو جونيور في الموسم المقبل

كما وصل رونالدو للهدف رقم 970 في مسيرته ليصبح على بُعد 30 هدفا من الألفية.

وحافظ النصر على نظافة شباكه في 17 مباراة هذا الموسم منها 8 مباريات على أرضه، وكلاهما أعلى حصيلتين له في موسم واحد بالمسابقة.

ووصل النصر لـ 20 انتصار على التوالي في جميع المسابقات.

ورفع النصر رصيده لـ 79 نقطة من 30 مباراة في الصدارة، ويليه الهلال برصيد 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، فيما تقلصت حظوظ الأهلي في التتويج إذ ظل ثالثا برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.

وصف المباراة

تألق بينتو بقوة في الدقيقة 13 في التصدي لرأسية ميري ديميرال.

ورد عليه إدوارد ميندي بالتصدي لفرصة من رونالدو أبعدها بأطراف أصابعه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني تعرض جالينو للإصابة وخرج من أرض الملعب عبر سيارة الإسعاف.

واهتزت الشباك لأول مرة بفضل هدف رونالدو من رأسية بعد ركنية نفذها مواطنه البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 90 أطلق كينجسلي كومان تصويبة صاروخية لم يستطع الحارس السنغالي التصدي لها.

الوقت بدلا من الضائع شهدت مشادات بين لاعبي الفريقين بسبب التدخلات القوية خاصة من لاعبي الأهلي.

وبعدما أطلق الحكم صافرة النهاية اندلعت اشتباكات بين اللاعبين والإداريين من الناديين، لكن النصر يظل في الصدارة.

جيسوس: أهلي جدة يحتاج لمعرفة كيف يفوز في المباريات ديميرال غاضبا: هذا عار.. إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة انتهت الدوري السعودي - النصر (2)-(0) أهلي جدة.. العالمي يبتعد في القمة إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول
جوارديولا يترأس قائمة مدربين شهر أبريل لـ الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا ساعة | في المونديال
مانشستر يونايتد يجدد عقد كوبي ماينو حتى 2031 ساعة | الدوري الإنجليزي
نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كارتيرون: طبيعي أن يمر أي فريق بفترات صعبة.. وهدفي التتويج بالدوري رغم النتائج 3 ساعة | الوطن العربي
هسبورت: كالمار يدرس بجدية تفعيل بند شراء أشرف داري 3 ساعة | الدوري المصري
بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
