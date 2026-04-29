القسط الثالث من صفقة بيزيرا.. الكشف عن سبب القضية 15 في إيقاف قيد الزمالك

تسبب القسط الثالث من قيمة صفقة جوان بيزيرا في إيقاف قيد الزمالك للمرة 15.

وجاءت القضية رقم 15 بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026.

وعلم FilGoal.com أن سبب القضية 15 وهو قيمة القسط الثالث من صفقة جوان بيزيرا من أوسكندريا الأوكراني والتي تبلغ قيمة 300 ألف دولار.

وتفاوتت العقوبات بين الإيقاف لمدة 3 فترات أو لحين الدفع.

ووصلت العقوبات على الزمالك لما يزيد عن 4 ملايين و600 ألف دولار في 15 قضية مختلفة.

FilGoal.com يستعرض معكم قضايا الزمالك في فيفا بعدما وصلت لـ 15.

3 نوفمبر 2025

تعرض الزمالك لأولى عقوبات إيقاف القيد في 3 قضايا لحين السداد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيقاف قيد الزمالك جاء بسبب 3 قضايا رفعها المساعدين السابقين لجوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وسيتم رفع الإيقاف عن الزمالك في لحظة دفع المستحقات للمساعدين.

6 نوفمبر 2025

جاءت العقوبة الرابعة لحين الدفع سريعا بسبب عدم دفع المستحقات المتأخرة لجوزيه جوميز والمقدرة بـ 120 ألف دولار.

24 نوفمبر 2025

قبل نهاية الشهر تعرض الزمالك لإيقاف القيد للمرة الخامسة وتلك المرة العقوبة الإيقاف 3 فترات عن قيد الصفقات.

وعلم FilGoal.com أن العقوبة سببها مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق تقدر بـ 133 ألف دولار.

3 ديسمبر 2025

القضية السادسة كانت من نصيب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والشكوى بقيمة 505 ألف دولار كقيمة إجمالية.

17 ديسمبر 2025

القضية السابعة وإيقاف 3 فترات قيد جاءت تلك المرة من نصيب لاعب حالي في الفريق وهو شيكو بانزا.

وتم توقيع عقوبة سابعة على النادي بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

19 ديسمبر 2025

بعد 48 ساعة تعرض الزمالك للإيقاف مجددا في القضية رقم 8 وتلك المرة بسبب عدي الدباغ.

فطالب نادي شارلروا البلجيكي بالحصول على قيمة قسط صفقة الدباغ 170 ألف يورو وهو ما لم يدفعه الزمالك.

14 يناير 2026

العقوبة الأولى في 2026 والتاسعة كانت من نصيب المغربي صلاح الدين مصدق.

بسبب شكوى نادي نهضة الزمامرة للحصول على 250 ألف دولار قيمة صفقة انتقال صلاح الدين مصدق.

23 يناير 2026

تكرر الأمر مجددا وتلك المرة من نصيب البرازيلي جوان بيزيرا.

نادي أولكساندريا صاحب القضية العاشرة على الزمالك، ويبلغ قسطان صفقة بيزيرا ما يقرب من 800 ألف دولار.

5 فبراير 2026

القضية الأكبر في صالح السنغالي إبراهيما نداي الذي حصل على حكم لصالحه بالحصول على مليون و600 ألف دولار.

سابقا لجأ الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" للاستئناف على الحكم الصادر من "فيفا" لصالح اللاعب.

وحكم كاس بتأكيد الحكم الصادر من فيفا ضد الزمالك وألزمه بدفع مستحقات إبراهيما نداي.

16 مارس 2026

القضية رقم 12 ألزم فيها "فيفا" نادي الزمالك بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

20 مارس 2026

القضية الـ 13 لـ الزمالك لدى فيفا تخص مستحقات قسطين لنادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وتبلغ قيمة القسطين المستحقين لنادي اتحاد طنجة لدى الزمالك 350 ألف دولار.

25 مارس 2026

تعرض الزمالك لإيقاف القيد 3 فترات للمرة التاسعة من أًصل 14.

وعلم FilGoal.com أن إيقاف القيد بسبب شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه في السعودية.

29 أبريل 2026

القضية رقم 15 وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات.

وتأتي العقوبة هذه المرة بسبب قيمة القسط الثالث من صفقة انضمام جوان بيزيرا والتي تبلغ 300 ألف دولار.

هل تتأثر مشاركة الزمالك القارية الموسم المقبل بسبب قضايا الإيقاف؟

كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الرخصة الإفريقية للأندية يتم التقديم عليها في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل، ولا بد من تسوية أي قضية صدر فيها حكم قبل ذلك التاريخ في موعد أقصاه شهرين حتى يحصل الفريق على رخصة المشاركة الإفريقية".

وشدد "هذا الملف سيتم حسمه قبل يوم 31 مايو المقبل، وإدارة النادي على علم بشروط الحصول على الرخصة ولن نقبل بأي شكل من الأشكال غياب الفريق عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل".