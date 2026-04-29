ذا أثلتيك: على غرار زيدان.. كروس يعود إلى ريال مدريد

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن مفاوضات ريال مدريد مع توني كروس لاعب الفريق المعتزل، بشأن احتمالية عودته للنادي.

وأشارت ذا أثلتيك، إلى أن ريال مدريد يخطط لإعادة كروس في منصب جديد بمسؤوليات واضحة.

واعتزل توني كروس كرة القدم بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، رغم محاولات ريال مدريد للإبقاء عليه ضمن صفوفه.

ومنذ ابتعاده عن عالم الاحتراف، انصب تركيزه على أكاديمية توني كروس، التي افتتحت في مدريد في سبتمبر 2024.

وأوضحت ذا أثلتيك أن إدارة ريال مدريد ترغب في انضمام كروس إلى الهيكل الرياضي للنادي.

وتأتي تلك الخطوة على غرار زين الدين زيدان الذي بدأ مسيرته كمستشار في نوفمبر 2010 قبل أن يتجه لاحقا إلى التدريب.

وعمل زيدان مساعدا لكارلو أنشيلوتي قبل أن يتولى مسؤولية فريق الرديف في يونيو 2014.

وانتقل بعدها لتدريب الفريق الأول وتوج بـ 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا 2016، و2017، و2018.

ولكن ذا أثلتيك، ذكرت أن دور كروس المحتمل لا يزال غير واضح، رغم أن المصادر نقلت بأنه سيعمل مع كبار صناع القرار في النادي رفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، و خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وجوني كالافات كبير الكشافين.

وفاز كروس بـ 23 لقبا خلال 10 سنوات قضاها مع ريال مدريد بعد انضمامه من بايرن ميونيخ عام 2014.

ومن بين تلك الألقاب، 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و4 للدوري الإسباني.

كما توج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، وشارك في 114 مباراة دولية.

ورغم أن كروس قرر الاعتزال من أجل قضاء مزيد من الوقت مع زوجته وأطفاله والتفرغ لمشاريعه الشخصية بما في ذلك بودكاست شهير مع شقيقه فيليكس، وأكاديمية توني كروس.

إلا أن ذا أثلتيك، نقلت عن مطلعون بالقرب من كروس، بعدم ممانعته التدريب.