القضية 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب القضية رقم 15.

وجاءت القضية رقم 15 بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026.

وكانت آخر قضية على الزمالك بتاريخ 25 مارس بسبب مستحقات التونسي أحمد جفالي.

ولم يعلن فيفا أو الزمالك سبب القضية الخامسة عشر على النادي.

وأصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكذلك أضيفت قضية جديدة بعد الشكوى التي تقدم بها فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية.

وأضيفت قضية بسبب صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

وكذلك عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك في صفقة ضم عدي الدباغ.

كما تعثر نادي الزمالك في دفع قسطين صفقة البرازيلي جوان بيزيرا لصالح نادي أولكساندريا الأوكراني.

ثم قضية جديدة على نادي الزمالك تتعلق بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

بينما آخر القضايا كانت بسبب مستحقات أحمد جفالي المعار إلى أبها، قبل أن يعلن فيفا القضية 15.

ووصل مجموعة القضايا التي بات الزمالك مطالبا بحلها لفك إيقاف القيد 15 قضية.