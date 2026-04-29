القضية 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب القضية رقم 15.

وجاءت القضية رقم 15 بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026.

وكانت آخر قضية على الزمالك بتاريخ 25 مارس بسبب مستحقات التونسي أحمد جفالي.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - تدريبات علاجية لعمر جابر.. وتعليمات خاصة لمواجهة الأهلي كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عاشور على تدريب فريق الطائرة

ولم يعلن فيفا أو الزمالك سبب القضية الخامسة عشر على النادي.

وأصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكذلك أضيفت قضية جديدة بعد الشكوى التي تقدم بها فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية.

وأضيفت قضية بسبب صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

وكذلك عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك في صفقة ضم عدي الدباغ.

كما تعثر نادي الزمالك في دفع قسطين صفقة البرازيلي جوان بيزيرا لصالح نادي أولكساندريا الأوكراني.

ثم قضية جديدة على نادي الزمالك تتعلق بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

بينما آخر القضايا كانت بسبب مستحقات أحمد جفالي المعار إلى أبها، قبل أن يعلن فيفا القضية 15.

ووصل مجموعة القضايا التي بات الزمالك مطالبا بحلها لفك إيقاف القيد 15 قضية.

الزمالك الدوري المصري إيقاف قيد
نرشح لكم
رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج الزمالك: لا نعلم سبب افتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة.. والاختلاف ظاهرة صحية القسط الثالث من صفقة بيزيرا.. الكشف عن سبب القضية 15 في إيقاف قيد الزمالك خبر في الجول - راتب 4 أشهر.. الأهلي يتحرك لفسخ تعاقد توروب بعد نهاية الدوري مران الزمالك - تدريبات علاجية لعمر جابر.. وتعليمات خاصة لمواجهة الأهلي دجلة يحقق فوزا كبيرا على الاتحاد برباعية.. وتعادل سلبي بين طلائع الجيش ومودرن حمدي زكي يخطف نقطة في +90 لـ حرس الحدود من أرض الجونة
كرة يد - بمشاركة محمد علي.. لشبونة يتعادل أمام ألبورج في أبطال أوروبا 2 دقيقة | كرة يد
رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط 12 دقيقة | الدوري المصري
فى لقاء ركلات الجزاء.. التعادل يسيطر على مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال ويؤجل الحسم 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج 35 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة 42 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك: لا نعلم سبب افتعال المشاكل قبل المواجهات المهمة.. والاختلاف ظاهرة صحية 46 دقيقة | الدوري المصري
1000 هدف.. النصر يعزز صدارته لـ الدوري السعودي بثنائية في شباك أهلي جدة 49 دقيقة | سعودي في الجول
القسط الثالث من صفقة بيزيرا.. الكشف عن سبب القضية 15 في إيقاف قيد الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
