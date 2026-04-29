كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

حسم فريق الأهلي تأهله إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بعد التغلب على كاليبي الغاني.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

وتغلب الأهلي على فريق كاليبي الغاني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-14 قبل أن يحسم الشوطين الثاني والثالث بنتيجة واحدة 25-19.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الجيش الرواني والفتح الرباطي المغربي في ربع النهائي.

وكان بتروجت قد حسم تأهله إلى ربع النهائي ويواجه فريق ميناء دوالا الكاميروني غدا الخميس.

وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.