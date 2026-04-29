مران الزمالك - تدريبات علاجية لعمر جابر.. وتعليمات خاصة لمواجهة الأهلي

خاض نادي الزمالك مرانه اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة القمة.

ويلتقي الزمالك والأهلي الثامنة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، في إطار الجولة الخامسة لحساب مجموعة البطولة في الدوري.

وطالب معتمد جمال مدرب الزمالك، بتجاوز مباراة إنبي والتركيز على مواجهة الأهلي.

وتعادل الزمالك سلبيا دون أهداف يوم الإثنين.

وأدى عمر جابر لاعب الفريق، تدريبات علاجية على هامش المران.

ويعاني جابر من إصابة في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مواجهة إنبي الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز عمر جابر بالشكل الأنسب قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعرب معتمد جمال عن ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وشرح مدرب الزمالك بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما منح لاعبيه بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات للتدريب على بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.