دجلة يحقق فوزا كبيرا على الاتحاد برباعية.. وتعادل سلبي بين طلائع الجيش ومودرن

حقق وادي دجلة فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل فرانك بولي (2) وحمزة حسان وهشام محمد أهداف دجلة، فيما سجل فادي فريد هدف الاتحاد الوحيد.

وتقدم دجلة بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق الإيفواري فرانك بولي مستفيدا من استلام خطأ من كريم الديب للكرة.

وفي الدقيقة 14 أضاف حمزة حسان الهدف الثاني بعد عرضية مرت من الجميع.

وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة من داخل الـ18 بعدما أمسك محمود جنش بالكرة بعد تمريرة من محمود علاء، لكن لاعبو دجلة أهدروا الفرصة دون استغلال.

وفي الشوط الثاني سجل بولي الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وبعد دقيقتين أضاف هشام محمد الهدف الرابع للغزلان بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص فادي فريد النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 44 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفي لقاء آخر فرض التعادل السلبي نفسه بين مودرن سبورت وطلائع الجيش.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لطلائع الجيش بسبب التسلل في الشوط الأول.

التعادل أبقى مودرن في المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة.