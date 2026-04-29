منتخب الناشئين يتعادل أمام اليابان وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 22:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين أمام اليابان

تعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره الياباني بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

تقدم المنتخب الياباني بالهدف الأول في الدقيقة 6 من بداية اللقاء، ثم تعادل دانيال تامر لمنتخب مصر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تقدم زياد سعودي بالهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 66.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا استعدادا لأمم إفريقيا للناشئين.. مواجهتان لمنتخب مصر أمام الجزائر بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا

وأدرك المنتخب الياباني هدف التعادل في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عن إشراك حسين عبد اللطيف مدرب المنتخب، بإشراك 22 لاعبا في المباراة للوقوف على ملامح القائمة النهائية لكأس الأمم.

May be an image of American football, football and text

ويستعد منتخب 2009 للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين في المغرب المقررة 13 مايو المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، وتونس، وإثيوبيا.

May be an image of American football, football and text

وحقق منتخب الناشئين الفوز أمام الجزائر في وديتين في إطار التحضير لكأس الأمم.

فاز المنتخب المصري في المباراة الأولى بهدف نظيف، قبل الفوز في المباراة الثانية بهدفين دون رد.

May be an image of American football and football

May be an image of football, American football and text

فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية لـ كأس العالم 2026 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول أبو ريدة يتواصل مع صلاح للاطمئنان على مستجدات إصابته إبراهيم حسن يعلن تفاصيل ودية مصر أمام روسيا والبرازيل منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا "قد يلحق بمباراة برينتفورد".. تليجراف تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح
