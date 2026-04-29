منتخب الناشئين يتعادل أمام اليابان وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

تعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره الياباني بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

تقدم المنتخب الياباني بالهدف الأول في الدقيقة 6 من بداية اللقاء، ثم تعادل دانيال تامر لمنتخب مصر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تقدم زياد سعودي بالهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 66.

وأدرك المنتخب الياباني هدف التعادل في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عن إشراك حسين عبد اللطيف مدرب المنتخب، بإشراك 22 لاعبا في المباراة للوقوف على ملامح القائمة النهائية لكأس الأمم.

ويستعد منتخب 2009 للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين في المغرب المقررة 13 مايو المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، وتونس، وإثيوبيا.

وحقق منتخب الناشئين الفوز أمام الجزائر في وديتين في إطار التحضير لكأس الأمم.

فاز المنتخب المصري في المباراة الأولى بهدف نظيف، قبل الفوز في المباراة الثانية بهدفين دون رد.