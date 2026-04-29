انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(1) أرسنال.. تعادل عادل

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

جيوكيريس - أرسنال

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

ويلعب الفريقان مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، على أن يقام الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الإمارات.

ق82: إلغاء ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق78: ضربة جزاء لأرسنال

ق74: لوكمان يهدر هدف محقق ورايا يتصدى

ق63: جريزمان يهدر هدف محقق وتصطدم كرته بالقائم

ق56: ألفاريز يسجل التعادل

ق55: ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد

ق53: هجمة مزدوجة من لوكمان وجريزمان ورايا وجابريال يتصديان

ق49: ألفاريز يسدد مخالفة بطريقة مميزة لكنها بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق44: جوووووووووووووووووول جيوكيريس يسجل الهدف الأول

ق42: ضربة جزاء لأرسنال

ق30: مادويكي يسدد وتمر بجوار المرمى

ق29: رأسية من خوليان ألفاريز تمر فوق المرمى

ق14: ألفاريز يسدد صاروخية ورايا يتصدى

ق6: هينكابي يهدر فرصة أولى

بداية المباراة

أرسنال أتلتيكو مدريد أبطال أوروبا
