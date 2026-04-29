كرة طائرة - بتروجت إلى ربع نهائي إفريقيا بعد التغلب على الجيش الغاني

حسم فريق بتروجت تأهله إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على الجيش الغاني.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

وتغلب بتروجت على الجيش الغاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدم بتروجت في الشوط الأول بنتيجة 25-19 بينما تعادل الجيش الغاني في الشوط الثاني بنتيجة 25-23.

بينما في الشوط الثالث حسم بتروجت تقدمه بنتيجة 25-15 ثم حسم المباراة بعد الفوز 25-19 في الشوط الرابع.

ويلعب بتروجت في ربع النهائي أمام ميناء دوالا الكاميروني.

ولن يكون النهائي مصريا إذا يقع بتروجت في طريق الأهلي بنصف النهائي.

وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.