التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال

أعلن كل من دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع أرسنال على ملعب واندا ميتروبوليتانو بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتلتيكو مدريد بثنائي هجومي ناري مكون من أنطوان جريزمان، وجوليان ألفاريز.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس يورنتي – ماركو بوبيل – ديفيد هانكو – ماتيو روجيري.

الوسط: جوليانو سيميوني – جوني كاردوسو – كوكي – أديمولا لوكمان.

الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي.

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

الهجوم: جابرييل مارتنلي – فيكتور جيوكيريس – نوني مادويكي.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.