انتهت الدوري السعودي - النصر (2)-(0) أهلي جدة.. العالمي يبتعد في القمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 76 نقطة من 29 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

انتهت

ق 89: جووووول صااااروخي من كومان

ق 76: جووووول جوووووول روناااااالدو والأول برأسية

ق64: إصابة جالينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22: ميندي يمنع هدفا من رونالدو

ق13: بينتو يتصدى لرأسية ديميرال

بداية اللقاء