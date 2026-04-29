تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

كشفت شبكة ESPN عن اقتراب باولو ديبالا من الانتقال إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن ديبالا اتفق مبدئيا مع بوكا جونيورز للانضمام للفريق بمجرد انتهاء عقده مع روما بنهاية الموسم الجاري.

ويكمل ديبالا لاعب روما موسمه الـ 13 في الدوري الإيطالي.

وانضم ديبالا إلى باليرمو عام 2012، قبل الانتقال إلى يوفنتوس عام 2015.

وفي عام 2022 انتقل النجم الأرجنتيني إلى روما ليقضي مع الذئاب موسمه الرابع.

وسجل ديبالا هذا الموسم 3 أهداف، وصنع 4، في 23 مباراة مع روما هذا الموسم.

وقال ديبالا في وقت سابق عن احتمالية انتقاله إلى بوكا جونيورز: "سيكون ذلك رائعا، لا أعلم ما يخبئه المستقبل."

وأكمل "أنا ألعب اليوم مع روما؛ عليّ أن أدافع عن هذا القميص، لكن لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل."

وفي حالة انتقال ديبالا صاحب الـ 32 عاما، إلى بوكا جونيورز سينضم مجددا إلى لياندرو باريديس مواطنه السابق في روما.

وانضم باريديس إلى بوكا جونيورز الصيف الماضي في صفقة انتقال نهائي.

وعن ذلك، قال ديبالا "سيكون ذلك رائعاً. أفتقد باريديس وعائلته كثيراً، لكنني لا أعرف ما سيحدث".

