تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

كشفت إذاعة RMC موقف أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان من المشاركة في مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ في أبطال أوروبا.

وغادر حكيمي المباراة في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز مثير لباريس سان جيرمان 5-4، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن عقب التحام مع كونراد لايمر، ليغادر أرض الملعب متأثرا بالإصابة.

وأوضح التقرير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مساء اليوم الأربعاء، أكدت أن الإصابة ليست مجرد شد عضلي أو تقلصات، بل إصابة عضلية ستمنعه من المشاركة في مباراة العودة المقررة الأربعاء المقبل في ألمانيا.