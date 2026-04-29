تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 20:15

كتب : FilGoal

كشفت إذاعة RMC موقف أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان من المشاركة في مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ في أبطال أوروبا.

وغادر حكيمي المباراة في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز مثير لباريس سان جيرمان 5-4، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن عقب التحام مع كونراد لايمر، ليغادر أرض الملعب متأثرا بالإصابة.

وأوضح التقرير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مساء اليوم الأربعاء، أكدت أن الإصابة ليست مجرد شد عضلي أو تقلصات، بل إصابة عضلية ستمنعه من المشاركة في مباراة العودة المقررة الأربعاء المقبل في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يعوضه لويس إنريكي بخيارات بديلة في الجبهة اليمنى، على رأسها زائير-إيمري، الذي سبق أن شغل هذا المركز في أكثر من مناسبة وقدم مستويات لافتة.

وخاض أشرف حكيمي الموسم الحالي 31 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 9 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركات حكيمي مع باريس سان جيرمان 206 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 44 آخرين.

