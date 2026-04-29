كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 20:13

كتب : عمرو عبد المنعم

زاك لوفتون - فريق الأهلي كرة سلة

حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإفريقي لكرة السلة بعد الفوز على فلايرز النيجيري.

ويستضيف المغرب منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

وتغلب الأهلي على فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80.

وكان كيفن ميرفي أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط لصالح الأهلي برصيد 22 نقطة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام كينجز الإيفواري مساء الجمعة في الجولة قبل الأخيرة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء.

وجاءت قائمة فريق رجال الأهلي لكرة السلة كالآتي:

سيف سمير - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" - إبراهيم زهران "بيبو" - مالك ياسر - يوسف الغايش - زاك لوفتون - جوناثان جوردون - كيفن ميرفي - أوساي أوسيفو

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وتضم مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.

