القسم الثاني (ب) – هبوط بني عبيد وبايونيرز للدرجة الثالثة

اختتمت مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني (ب).

وسبق أن حسم بلقاس سيتي من المجموعة الثالثة (أ) والأولمبي من المجموعة الثالثة (ب).

وهبطت أندية صيد المحلة واتحاد بسيون وبايونيرز وبني عبيد إلى الدرجة الثالثة من المجموعة (أ).

فيما هبطت أندية الهلال والرجاء والحرية والزهور من المجموعة (ب).

وسيخوض بلقاس سيتي والأولمبي مباراتي ملحق بنظام الذهاب والإياب لحسم المتأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وجاءت نتائج المجموعة الثالثة (أ)

كوم حمادة 1-1 بلقاس سيتي

بيلا 1-1 شربين

بايونيرز 0-0 الشنواني

نبروه 1-0 كفر الشيخ

بني عبيد 2-0 صيد المحلة

دكرنس 0-0 سمنود

اتحاد بسيون 0-2 منية النصر

وجاءت نتائج المجموعة الثالثة (ب)

الأولمبي 3-0 الرجاء

المجد 1-0 الحمام

بدر 0-0 دمنهور

م ش أبو المطامير 0-2 الهلال

الإسكندرية للبترول 1-0 سبورتنج

دلفي 2-1 طلائع الأسطول

الزهور 0-5 أصحاب الجياد