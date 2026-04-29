حمدي زكي يخطف نقطة في +90 لـ حرس الحدود من أرض الجونة

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

خطف حرس الحدود نقطة ثمينة في الثواني الأخيرة أمام الجونة في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

سجل للجونة عبد الله السعيد وسجل للحرس محمد حمدي زكي.

ولم يخسر الحرس من الجونة على ملعب خالد بشارة في الدوري المصري منذ 2013 إذ التقيا 5 مرات وفاز الحرس في 3 وتعادلا في 2.

وتقدم الجونة في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد عرضية أودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 90+6 سجل محمد حمدي زكي هدف التعادل بعد تمريرة طولية انفرد على إثرها وسجل في الشباك.

وسجل حمدي زكي 4 أهداف في المرحلة النهائية من الدوري ورفع رصيده لـ 6 أهداف هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، فيما أصبح الحرس في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

ويحل الجونة في الجولة المقبلة مع زد، فيما يلتقي يستضيف الحرس ضيفه طلائع الجيش.

