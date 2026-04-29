الإسماعيلي: نطالب بإلغاء الهبوط والنادي بتاريخه وجماهيره يستحق فرصة ثانية

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

خالد جلال - الإسماعيلي

طالب علي غيط نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي بإلغاء الهبوط هذا الموسم من أجل استمرار الإسماعيلي.

وشدد غيط على أن نادي الإسماعيلي يستحق فرصة ثانية من أجل تاريخه وجماهيره.

وقال علي غيط عبر إذاعة ميجا إف إم: "الإسماعيلي بجماهيره وتاريخه يستحق فرصة ثانية، الموسم الماضي عندما تم إلغاء الهبوط من أجل الإسماعيلي وغزل المحلة، فالثنائي أضاف بشدة للكرة المصرية".

وشدد "تواجد الإسماعيلي في الموسم الجاري لم يكن عبئا على الدوري بل بالعكس قيمة الدوري زدات والحفاظ على الأندية الشعبية واستمرارها لمصلحة الكرة المصرية".

وكشف علي غيط "أتمنى إلغاء الهبوط هذا الموسم، ونحن قادرون على إنجاح كل شيء وتواجد الإسماعيلي يزيد من قيمة الدوري، ويكون الموسم المقبل من مجموعتين ومن كل مجموعة يتنافس آخر 3 لهبوط 4 في النهاية".

وتابع "أعلم أننا حصلنا على فرصة هذا الموسم ولكن ذلك كان وقت أزمة مالية حقيقية ولم نستفد من الأمر".

وواصل "تم عرض فكرة الدمج علينا مع ناد استثماري لكنها فكرة ظالمة لناد مثل الإسماعيلي والجماهير لا تتقبل ذلك، مرحبا بالاستثمار لكن دون المساس بهوية الإسماعيلي".

واختتم علي غيط تصريحاته "الأندية الجماهيرية هي روح الكرة المصرية، وإلغاء الهبوط الموسم الماضي لم يكن لمصلحة الإسماعيلي فقط ووجود الإسماعيلي مؤثر جدا جدا لمصلحة الدوري".

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 في المركز الأخير بجدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب مركز لتفادي الهبوط.

