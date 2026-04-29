مورينيو: لا أفكر في الرحيل.. وهدفي قيادة بنفيكا لـ أبطال أوروبا

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

حسم جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا الجدل حول مستقبله بين البقاء مع الفريق البرتغالي أو الرحيل لتدريب ريال مدريد.

وقال مورينيو في تصريحات لصيحفة "إل جورنالي" الإيطالية نقلتها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية حول رحيله عن بنفيكا: "لا أفكر في الرحيل عن بنفيكا، هدفي المقبل هو قيادة الفريق إلى أبطال أوروبا".

ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد، وسبق أن تولى قيادة رالفريق الملكي بين عامي 2010 لـ 2013، وسط ترشيحات لقيادة الفريق خلفا لألفارو أربيلوا مدرب الفريق المؤقت.

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 75 نقطة خلف بورتو متصدر الدوري بفارق 7 نقاط، فيما يتواجد خلف بنفيكا سبورتنج لشبونة بـ72 نقطة وبفارق 3 نقاط وبمباراة مؤجلة.

وتولى مورينيو مهمة تدريب بنفيكا صيف 2025 وينتهي عقده صيف 2027 لكن يمتلك بند فسخ عقد بنهاية الموسم الحالي مقابل 3 ملايين يورو.

وقاد مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 48 مباراة محققا 28 انتصارا و10 تعادلات و10 هزائم.

ويفكر ريال مدريد أيضا في أسماء أخرى، مثل ماوريسيو بوتشيتينو وديدييه ديشامب، إلى جانب إعجاب قديم بيورجن كلوب.

ويواصل النادي سياسة الاعتماد على مدربين سبق لهم العمل داخل الفريق، كما حدث مع زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي في ولايات سابقة.

