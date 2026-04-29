فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية لـ كأس العالم 2026

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة الجوائز المالية لنسخة كأس العالم 2026 بنسبة 15%.

واجتمع مجلس فيفا في كندا أحد الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم قبل 44 يوما على انطلاق المونديال.

وأصبحت القيمة المالية للجوائز المالية 871 مليون دولار.

كل منتخب سيحصل على الآتي

  • الفترة التحضيرية: من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي
  • التأهل لكأس العالم: من 9 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي
  • مساهمات إضافية للمنتخبات: مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكل منتخب، ما يصل قيمته إلى أكثر من 16 مليون دولار.

وصرح جياني إنفانتينو رئيس فيفا خلال المؤتمر: "يشعر فيفا بالفخر لأنه الآن بأفضل حال على المستوى المالي، وهذا ما يسمح لنا بمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء أكثر من أي وقت مضى، وهذا مثال على الطريقة التي يعتمدها فيفا لإعادة استثمار موارده في اللعبة".

وتأتي الزيادة بعدما أعلن فيفا سابقا على تقديم جوائز مالية قدرها 727 مليون دولار في النسخة المقبلة، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة لتصبح 48.

ووزع فيفا في كأس العالم 2022 بقطر 440 مليون دولار والتي أقيمت بمشاركة 32 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في ظهوره المونديالي الرابع.

