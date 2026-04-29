سكاي: مفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد لتجديد إعارة راشفورد

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 18:12

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

كشفت شبكة سكاي سبورت أن برشلونة يضغط للحصول على خدمات ماركوس راشفورد بعقد إعارة جديد خلال الموسم المقبل.

وبحسب التقرير فإن المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد بدأت الآن، في ظل رغبة البلوجرانا في تمديد إعارة اللاعب بدلا من تفعيل بند الشراء.

أخبار متعلقة:
وأوضح التقرير أن برشلونة لا ينوي حاليا دفع قيمة بند الشراء المقدرة بـ30 مليون يورو، ويفضل إما إعارة جديدة أو التفاوض على تخفيض المقابل المالي حال اتخاذ قرار الشراء النهائي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار راشفورد يحظى بموافقة هانز فليك مدرب برشلونة، الذي يرحب ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وانضم راشفورد لبرشلونة بداية الموسم الماضي إعارة مع أحقية شراء لبرشلونة ووصلت قيمة بند الشراء المتفق عليها 30 مليون يورو.

وخاض راشفورد الموسم الحالي مع برشلونة 45 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 13 آخرين.

وحقق مع الفريق كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد والذي انتهى بفوز برشلونة 3-2.

ماركوس راشفورد برشلونة مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/528174/سكاي-مفاوضات-بين-برشلونة-ومانشستر-يونايتد-لتجديد-إعارة-راشفورد