سكاي: مفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد لتجديد إعارة راشفورد
الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 18:12
كتب : FilGoal
كشفت شبكة سكاي سبورت أن برشلونة يضغط للحصول على خدمات ماركوس راشفورد بعقد إعارة جديد خلال الموسم المقبل.
ماركوس راشفورد
النادي : برشلونة
وبحسب التقرير فإن المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد بدأت الآن، في ظل رغبة البلوجرانا في تمديد إعارة اللاعب بدلا من تفعيل بند الشراء.
وأوضح التقرير أن برشلونة لا ينوي حاليا دفع قيمة بند الشراء المقدرة بـ30 مليون يورو، ويفضل إما إعارة جديدة أو التفاوض على تخفيض المقابل المالي حال اتخاذ قرار الشراء النهائي.
