انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(80) فلايرز.. نهاية المباراة

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 18:04

كتب : FilGoal

أوساي أوسيفو - كرة سلة الأهلي

يواجه الأهلي فريق فلايرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الإفريقي TheBAL.

وكان الأهلي قد خسر المباراة الافتتاحية من الإفريقي التونسي بينما تغلب على فال دي داكار في الجولة الثانية.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 89-80

ق00:30 تقدم الأهلي 87-78

ق3:00 تقدم الأهلي 83-76

ق5:00 تقدم الأهلي 77-70

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 69-66

ق4:00 تقلص الفارق وتقدم الأهلي 60-56

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 52-47

ق3:00 تقدم الأهلي 44-34

ق6:30 تقدم الأهلي 36-28

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 29-23

ق2:12 تقدم الأهلي 20-18

ق4:30 تقدم الأهلي على فلايرز 13-11

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

