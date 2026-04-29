سكاي: ماينو يتفق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 17:53

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

أنهى مانشستر يونايتد اتفاقه مع كوبي ماينو لتجديد عقده مع الفريق بعقد طويل الأمد.

كوبي ماينو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبحسب شبكة سكاي سبورت تم التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين، حيث يمتد العقد حتى عام 2031، مع تعديل راتب اللاعب بما يتناسب مع تطوره وأهميته داخل الفريق.

وكشف التقرير أن جميع العقود تم توقيعها بالفعل في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن العقد الجديد لا يتضمن أي شرط جزائي لفسخ التعاقد.

ووقع ماينو عقده الأول مع مانشستر يونايتد يناير 2023 وينتهي صيف 2027 قبل تعديل عقده ليستمر مع الفريق لصيف 2031.

وخاض ماينو الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد 26 مباراة صنع 3 أهداف فقط.

ووصل إجمالي مشاركاته مع الفريق الأول لـ98 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

مانشستر يونايتد كوبي ماينو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528171/سكاي-ماينو-يتفق-على-تجديد-عقده-مع-مانشستر-يونايتد