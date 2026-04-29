بعد اعتدائه على قائد ويسكا.. لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني تعلن عقوبة أندرادا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها بشأن أحداث مباراة ريال سرقسطة وويسكا في دوري الدرجة الثانية بالدوري الإسباني.

وقررت اللجنة إيقاف إستيبان أندرادا حارس مرمى ريال سرقسطة لمدة 13 مباراة، على خلفية اعتدائه على خورخي بوليدو لاعب ويسكا خلال يربي أراجون.

وتعود الواقعة إلى نهاية الأسبوع الماضي حين حصل أندرادا على البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يوجه لكمة إلى بوليدو ما تسبب في تورم واضح بوجه لاعب ويسكا.

وقررت اللجنة إيقاف الحارس 12 مباراة بسبب واقعة الاعتداء، بالإضافة إلى مباراة أخرى نتيجة الطرد.

كما تم توقيع عقوبة بالإيقاف مباراتين على داني تاسيندي لاعب ريال سرقسطة.

وأوضحت اللجنة أن عقوبة أندرادا استندت إلى المادة 103 من اللائحة، والتي تنص على الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة في حالات الاعتداء دون إصابة، مع اعتبار الواقعة حدثت أثناء توقف اللعب كظرف مشدد.

ويغيب أندرادا عن ما تبقى من الموسم مع ريال سرقسطة.

وخاض الحارس الأرجنتيني الموسم الحالي مع ريال سرقسطة 28 مباراة تلقى 36 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.