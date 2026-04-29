اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقديم لشركات تقنية الفيديو لموسم 2026/2027
الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 16:55
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح الباب لتقديم شركات تقنية الفيديو للدوري.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستقوم بتقديم تقنية الفيديو "VAR" خلال موسم 2026/2027 وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وجاءت الشروط كالتالي:
- أن تكون الشركة عاملة داخل أو خارج مصر.
- تقديم ما يثبت التعاقدات السابقة في بطولات معتمدة.
- تقديم ملف فني يوضح القدرات التقنية والحلول المقترحة.
- القدرة على تقديم الدعم الفني والتشغيلي والتدريب.
آخر موعد للتقديم سيكون يوم 10 مايو المقبل.
وللتقديم على الشركات أن ترسل للاتحاد عبر بريده الإلكتروني.
