مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 16:00

كتب : FilGoal

أمير أبو العز - منتخب مصر للناشئين

أعرب أمير أبو العز لاعب نادي مونزا الإيطالي عن سعادته بالمشاركة مع منتخب مصر للناشئين للمرة الأولى.

وسجل أبو العز هدفا خلال مباراة مصر أمام الجزائر في مشاركته الأولى تحضيرا لكأس إفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكاس العالم للناشئين.

وقال أمير أبو العز لاعب مونزا ومنتخب مصر للناشئين عبر موقع اتحاد الكرة: "اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق بالنسبة لي، أشعر شعور رائع حقا خاصة بعدما سجل مباشرة في المباراة الأولى لي".

وأضاف "أتطلع للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين ، وأريد الاستمرار في التسجيل والقيام بدوري كمهاجم في مساعدة منتخب مصر على الوصول إلى المستوى العالمي الذي يستحقه".

وأتم تصريحاته "سأقدم 100% من جهدي لمساعدة منتخب بلدي، وبالطبع محمد صلاح قدوة لنا جميعا".

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للناشئين في المغرب يوم 13 مايو المقبل.

وحسم المنتخب المصري مواليد 2009 تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم في قطر مباشرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا.

