نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا
الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 13:50
كتب : FilGoal
يرى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن جميع أهداف باريس سان جيرمان كان من الصعب التصدي لها.
مانويل نوير
النادي : بايرن ميونيخ
وخسر بايرن ميونيخ من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال نوير للصحفيين عقب المباراة: "بالطبع استقبال 5 أهداف أمر مزعج لأي دفاع أو حارس مرمى، لقد رأيتم الأهداف كان من الصعب منع أي منهم، رغم أنني كنت قريب من التصدي لاثنين وربما لمستهما بالفعل".
وتابع "كان لدينا الشخصية للعودة وحتى كان بإمكاننا تسجيل الخامس، نعلم ان لدينا مباراة على ملعبنا الأسبوع المقبل، ونملك كل شيء بأيدينا وكل شيء لا يزال ممكنا".
وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب أليانز أرينا بألمانيا.
