نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 13:50

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

يرى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن جميع أهداف باريس سان جيرمان كان من الصعب التصدي لها.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وخسر بايرن ميونيخ من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير للصحفيين عقب المباراة: "بالطبع استقبال 5 أهداف أمر مزعج لأي دفاع أو حارس مرمى، لقد رأيتم الأهداف كان من الصعب منع أي منهم، رغم أنني كنت قريب من التصدي لاثنين وربما لمستهما بالفعل".

وتابع "كان لدينا الشخصية للعودة وحتى كان بإمكاننا تسجيل الخامس، نعلم ان لدينا مباراة على ملعبنا الأسبوع المقبل، ونملك كل شيء بأيدينا وكل شيء لا يزال ممكنا".

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب أليانز أرينا بألمانيا.

مانويل نوير بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
